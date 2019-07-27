التحالف: خسائر الحوثي تدفعه لاختلاق انتصارات وهمية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت، أمس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار «مسيّرة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان، مؤكدا أن كل محاولات الميليشيا الحوثية العدائية سيكون مصيرها الفشل.

على صعيد آخر، قال مصدر في تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن الميليشيا الحوثية تتكبد كل يوم هزائم وانكسارات وخسائر بشرية ومادية، وهو ما يجعلها تلجأ لاختلاق الأكاذيب وتحقيق الانتصارات الوهمية عبر وسائلها الإعلامية.

أكاذيب الميليشيا

وسخر المصدر من ادعاءات الميليشيا عبر وسائل إعلامها من إسقاطها طائرة بدون طيار تابعة للتحالف، مؤكدا أن هذه القصة لا أساس لها من الصحة إنما تضاف لسجل الأكاذيب والافتراءات التي تستخدمها الميليشيا في محاولة منها لتعزيز معنويات مقاتليها.

تحقيق انتصارات وهمية

وأكد المصدر أن الميليشيا الحوثية دأبت على استخدام وسائل الإعلام لتحقيق الانتصارات الوهمية بعد تكبدها خسائر كبيرة بشرية ومادية، وأدركت أن نهايتها باتت وشيكة، مشيرا إلى أن الميليشيا استخدمت صورا قديمة في ادعاءاتها لتعزيز فبركات إسقاط طائرة تابعة للتحالف، وتابع «أن تاريخ الميليشيا مليء بالأكاذيب والافتراءات المفضوحة للشعب اليمني وللعالم وأن ادعاءاتها المستمرة منذ انطلاق عاصفة الحزم باتت محل سخرية لكل مهتم بالشأن اليمني».

إفشال مخططات إيران

من جانبه، أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح أن اليمنيين وأشقاءهم في التحالف العربي يخوضون حرباً لإفشال مخططات إيران في المنطقة.

وأشار خلال زيارته، أمس، لأحد معسكرات التدريب للقوات المسلحة اليمنية إلى أن ممارسات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بحق اليمنيين من قتل وقهر واعتداء واستهداف لمقدرات البلاد وجيلها القادم وتنفيذ الميليشيات للأجندة الإيرانية التخريبية يتطلب تضافراً وإخلاصاً وانضباطاً عالي المستوى يحقق النصر ويبني دولة مستقرة ينعم بها كل اليمنيين.

وأشاد وفق وكالة الأنباء اليمنية بما ينجزه اليمنيون مع أشقائهم في دول تحالف دعم الشرعية في اليمن لاستعادة الشرعية وإفشال مخططات إيران والحفاظ على اليمن ضمن محيطه العربي والإقليمي.

برامج وأنشطة تطويرية

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إلى ذلك، التقى نائب رئيس الوزراء اليمني سالم الخنبشي، أمس، بالعاصمة المؤقتة عدن نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التنمية أخم شتاينر، وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك في تنفيذ برامج وأنشطة تطويرية وتنموية في مختلف المجالات الإنسانية والخدماتية في البلاد.

الارتقاء بالقطاعات الخدمية

واستعرض المسؤول اليمني وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية أبرز الصعوبات التي تواجه حكومته لتحسين الموارد والارتقاء بالقطاعات الخدمية التي تشمل قطاعات: الصحة والتعليم والكهرباء والطرق وغيرها، مؤكدا أهمية التعاون المشترك مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة كافة في تحسين عمل القطاعات الخدمية والتنموية في مختلف المحافظات اليمنية.

وأكّد المسؤولان ضرورة تضافر الجهود من أجل تعافي اليمن ورفع معاناتها وعودتها إلى الوضع الطبيعي من خلال تنفيذ مشروعات إنسانية وإغاثية وتنموية تسهم في التخفيف من الأضرار التي سببتها الحرب في معظم المحافظات اليمنية.

إدعاءات وأكاذيب الميليشيا وأسبابها

- تاريخ الميليشيا مليء بالأكاذيب والافتراءات للشعب اليمني وللعالم

- دأبت على اختلاق الانتصارات الوهمية إعلاميا بعد خسائرها ميدانيا

- استخدام صور قديمة لتعزيز فبركات إسقاط طائرة تابعة للتحالف

- محاولة من الميليشيا الحوثية لتعزيز ورفع معنويات مقاتليها

- أدركت الميليشيا أن نهايتها باتت وشيكة