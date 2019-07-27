حجاج إيران وتركيا والعراق: المملكة تُدير منظومة الحج بكفاءة واقتدار

ثمن رؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالمدينة المنورة دور المملكة في إدارة منظومة الحج بكفاءة واقتدار، مشيرين إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ومن خلال المشاريع التطويرية على مستوى الأداء تسعى إلى بذل الغالي والنفيس لخدمة ضيوف الرحمن.

وأجمع المتحدثون خلال استقبال أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج بالمنطقة الأمير فيصل بن سلمان لهم على أن الحرمين الشريفين اللذين تحتضنهما المدينتان المقدستان يحظيان بالرعاية والعناية الفائقة إجلالاً وتعظيماً لمكانتهما في قلوب المسلمين الذين يفدون إلى هذه البلاد المباركة، وينعمون بالحفاوة بدءا من الاستقبال في المنافذ وخلال بقائهم في المملكة إلى حين مغادرتهم بعد أداء النسك.

تركيا

أشاد رئيس بعثة حج تركيا، محمد زيد أوزل، بالتطور الذي تشهده مكة المكرمة والمدينة المنورة والحرمان الشريفان وتطور الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، منوها إلى ما تشهده المملكة من ازدهار وتطور بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، مثمنا توجيهات القيادة الرشيدة لتسخير الطاقات البشرية والإمكانات المادية لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وقال «لمسنا الحس الوطني والشعور العميق بعظم المسؤولية الملقاة على الجميع هنا تجاه حجاج بيت الله الحرام، مع توافر الكثير من التسهيلات والترتيبات المدروسة».

إيران

قدّم رئيس مكتب شؤون الحجاج الإيراني بالمدينة المنورة، ناصر جبر حويزاوي، نيابةً عن الحجاج الإيرانيين عظيم شكره وامتنانه لأمير المدينة المنورة للقائه رؤساء بعثات الحج كما هي العادة السنوية لمسؤولي هذه البلاد، وقال «الحجاج الإيرانيون الذين بدؤوا في التوافد إلى أرض المملكة لأداء الشعيرة، ويقدر عددهم بـ88 ألف حاج، لمسوا مستويات عالية من التعامل المميز لضيف الرحمن من قبل السلطات السعودية، وهم يحظون بخدمات رائعة، وبعثة الحج الإيرانية تعمل بالشراكة مع القطاعات المعنية ومكاتب شؤون الحجاج الأخرى لتعزيز مستوى التعاون بين الجميع».

وأضاف «نهضة تنموية وتطور سريع يحدثان في المدينة المنورة، ونعتقد أن ذلك سيؤثر بشكل إيجابي في المستقبل القريب، ويسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال مزيدٍ من ضيوف الرحمن خلال مواسم الحج»، مشيرا إلى أن الحجاج الإيرانيين يشيدون بمستوى الخدمات التي تقدمها القطاعات الأمنية والصحية والبلدية.

العراق

Advertisements

قال رئيس هيئة العمرة والحج العراقي، خالد العطية، إن «البعثة العراقية نسقت مع السلطات السعودية منذ وقت مبكر لإنهاء ترتيبات قدوم الحجاج العراقيين إلى المملكة لأداء فريضة الحج، ونشكر حكومة المملكة لموافقتها السامية على رفع نسبة أعداد الحجاج العراقيين لهذا العام، إضافة إلى المرونة في التعامل مع البعثة العراقية».

وأضاف «لدينا 50 ألف حاج حصلوا على تأشيرات الحج من السفارة السعودية في بغداد، ما وفرَّ جهداً كبيراً على الحكومة والشعب العراقي».

وأشار إلى تكفل حكومة المملكة مشكورة بإقامة منشآت في الجانب العراقي الحدودي للمنفذ البري الذي يُعد بمثابة شريان حيوي بين البلدين الشقيقين.

مصر

عبّر رئيس قطاع مكتب شؤون الحجاج المصري، اللواء أشرف سعيد، عن فرحة الحجاج المصريين بالوصول إلى الأراضي المقدسة، مشيدا بالخدمات التي وجدوها من نقطة الوصول في المنافذ الجوية والبحرية وصولاً إلى خدمات النقل المميزة والمتابعة المستمرة للزوار في الفنادق ودور الإيواء.

وأضاف «إدارة الحج بصورة احترافية بشكل سنوي يؤكد على أن الحكومة السعودية عازمة في المضي قدماً نحو تسهيل الإجراءات وتذليل أي صعوبة قد تواجه الزائر في هذه الرحلة الإيمانية»، مشيراً إلى 78 ألف حاج مصري يؤدون الفريضة هذا العام.