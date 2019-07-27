معارضة لتمديد مهمة القوات الألمانية في العراق

عارضت الرئيسة المؤقتة للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، مانويلا شفيزيج، تمديد مهمة قوات بلادها في العراق.

وقالت شفيزيج، أمس، في تصريحات لإذاعة «برلين- براندنبورج»، إن هناك اتفاقا واضحا على انتهاء تفويض المهمة نهاية أكتوبر المقبل، وأضافت: «بالطبع يتعين تفحص الوضع على نحو مستمر، لكن أنصح السيدة كرامب كارنباور وزيرة الدفاع بأن تطلع بنفسها على الوضع أولا».

ويشارك الجيش الألماني بطائرات استطلاع طراز «تورنيدو» وطائرة تزويد بالوقود في التحالف الدولي ضد داعش في البلدين، كما يتمركز مدربون عسكريون ألمان في العراق، فيما ينتهي التفويض البرلماني الممنوح للجيش لهذه المهمة في 31 أكتوبر المقبل.