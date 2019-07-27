إيرلندا تتهم جونسون بخلق صدام مع أوروبا

وقال كوفني «يبدو أنه اتخذ قرارا متعمدا بوضع بريطانيا على مسار صدام مع الاتحاد الأوروبي ومع إيرلندا فيما يتعلق بمفاوضات بريكست»، وذلك في مقابلة أجرتها معه شبكة التليفزيون الإيرلندية «آر تي إي»، بعد اجتماع مع الوزير البريطاني الجديد المكلف شؤون إيرلندا الشمالية جوليان سميث.
وكتب على تويتر أنه أجرى «اجتماعا جيدا» مع الوزير الجديد المكلف بإيرلندا الشمالية، وشدد معه على «أهمية أن تعمل الحكومتان البريطانية والإيرلندية معا، لضمان اتفاق الجمعة العظيمة».
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