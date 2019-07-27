إضراب للنقل الجوي في إيطاليا

تعطلت حركة النقل الجوي في إيطاليا أمس، جراء إضراب عام في هذا القطاع، أدى إلى إلغاء عشرات الرحلات.

وبناء على دعوة من نقابة فيلت سيجيل- فيت سيسل- أولتراسبورتي المشتركة، شمل الإضراب جميع الطيارين والطواقم الجوية والأرضية لعدة ساعات.

وتطالب النقابات بإصلاح واسع للقطاع، وبقواعد أكثر تشددا على صعيد احترام المنافسة، وبمزيد من الشفافية في منح الصفقات والمعايير الخاصة ضد «إغراق سوق التعاقد والأجور»، الذي يفرضه عدد متزايد من الشركات.