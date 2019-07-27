تجدد تظاهرات الجمعة 23 في الجزائر

وانتشرت القوى الأمنية، منذ الصباح في وسط المدينة، حيث اصطفت عشرات العربات التابعة للشرطة من جانبي مختلف محاور وسط العاصمة التي يتوقع أن يعبرها المتظاهرون، مما عرقل بشكل كبير المرور، وفق صحفي في فرانس برس.
وهتف متظاهرون «سئمنا العسكر»، في انتقاد لدور المؤسسة العسكرية المركزي في البلاد، ومنذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 2 أبريل نتيجة حركة احتجاجية غير مسبوقة، تحول رئيس الأركان قايد صالح إلى رجل البلاد القوي بحكم الأمر الواقع.
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