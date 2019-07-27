مصادر لـ "الاتحاد": حميدتي وكباشي في جنوب السودان اليوم

سمر إبراهيم (جوبا)

كشف مصدر دبلوماسي مطلع بجنوب السودان لـ«الاتحاد» عن وصول نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، والناطق الرسمي باسم المجلس العسكري، الفريق شمس الدين كباشي، وعضو المجلس العسكري، الفريق ياسر العطا، اليوم السبت، إلى العاصمة جوبا لبدء المفاوضات مع أعضاء الحركات المسلحة السودانية، وهي المبادرة التي يرعاها الرئيس سيلفاكير ميارديت.

وكان رئيس جمهورية جنوب السودان، سيلفاكير ميارديت، طرح مبادرة «سودانية» لإنقاذ الوضع الداخلي بالسودان وإنهاء الخلافات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، نهاية شهر يونيو الماضي، وأوفد الرئيس كير وفداً رفيع المستوى برئاسة مستشاره للشؤون الأمنية توت جاتلوك، للاطلاع على وجهات نظر جميع الأطراف بالسودان، لطرح مبادرة لإنقاذ الوضع الداخلي بالبلاد، كما أعلن جاتلوك عن عقد مفاوضات سلام بين جميع ممثلي الحركات المسلحة بالسودان والمجلس العسكري، في جوبا، برعاية الرئيس سيلفاكير، ومشاركة لجنة من المجلس العسكري السوداني تم تشكيلها من قبل رئيس المجلس الفريق أول عبدالفتاح البرهان، برئاسة نائبه بهدف توقيع اتفاقات سلام مع تلك الحركات، والعودة إلى السودان مجدداً، وتسليم السلاح للحكومة، والمشاركة في الحياة السياسية بشكل طبيعي، والمشاركة أيضاً في تشكيل الحكومة، ومجلس السيادة، والمجلس التشريعي. ومن المقرر أن يشارك في المفاوضات كل من عبدالعزيز الحلو، مالك عقار، مني مناوي، جبريل إبراهيم، وعبدالواحد محمد نور.