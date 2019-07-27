صحف سودانية: محاكمة البشير الأربعاء المقبل

الخرطوم (الاتحاد) تبدأ محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، الأربعاء المقبل، بحسب صحف سودانية أمس. وذكرت مصادر للصحف السودانية أن المحاكمة تتعلق بتهم بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام.

ووجهت النيابة السودانية للبشير اتهامات تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام عقب العثور على نحو 113 مليون دولار في منزله. وبحسب مواقع إعلامية سودانية فإنه من المقرر أن تنعقد المحاكمة في وسط الخرطوم. وكانت محكمة الخرطوم (شمال) قد رفضت نظر القضية، لأسباب أمنية تتعلق بموقع المحكمة.

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