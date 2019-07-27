الاحتلال يقمع مسيرات غزة واعتصام "واد الحمص"

عبد الرحيم حسين، علاء مشهراوي (رام الله، غزة)

أصيب 58 فلسطينياً بالرصاص الحي والمطاطي، أمس، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات الأسبوعية السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية ومحلية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية وخلف السواتر الترابية، أطلقوا الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في مواقع المسيرات شرق قطاع غزة، ما أدى لإصابة 39 فلسطينياً بالرصاص الحي بينهم 23 طفلاً و3 نساء، و19 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال استهدفت بشكل مباشر مركبات إسعاف تابعة للخدمات الطبية شرق مدينة غزة.

وفي سياق متصل، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، أمس، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في حي «واد الحمص» بقرية «صور باهر» شرق القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن مواجهات مع جيش الاحتلال اندلعت عقب أداء صلاة الجمعة، في خيمة الاعتصام بحي «واد الحمص»، أطلق خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق. وكان عشرات الأشخاص أدوا صلاة الجمعة، في «واد الحمص» تضامناً مع السكان الذين هدمت بيوتهم.

وأكد خطيب الجمعة عبد المجيد عطا، أن الصلاة فوق الأرض المهددة من قبل الاحتلال وقبالة المنازل المهدمة، تأكيد على حق الشعب الفلسطيني الشرعي في أرضه وعدم التفريط بها.

بدوره، أشار محافظ بيت لحم كامل حميد إلى أن إقامة الصلاة قرب الجدار الذي يفصل أرض «صور باهر» عن بعضها هو تأكيد واضح على توحيد المشهد بين القدس وبيت لحم التي تحاول إسرائيل من احتلالها مجدداً حسب المخططات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي سياق آخر، أخمدت طواقم الدفاع المدني، مساء أمس، حريقاً كبيراً التهم ما يزيد عن 1500 شجرة زيتون جنوب جنين. وذكر الدفاع المدني، أن حريقاً كبيراً اندلع وامتد على مساحة تقدر بـ500 دونم في منطقه جبلية بين بلدتي «كفر راعي» و«صيدا» جنوب جنين، وعملت طواقم الدفاع المدني في ثلاث مراكز «عرابة وإسناد الشمال ومركز عتيل» وبمساندة من المتطوعين وأعضاء وموظفي قسم المياه في بلدية «كفر راعي» على إطفاء الحريق والحد من انتشار النيران.