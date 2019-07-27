اتفاق مشترك على حل المشاكل بين أربيل وبغداد

باسل الخطيب (أربيل) أعلنت الحكومتان العراقية الاتحادية والكردستانية، عن اتفاقهما على استمرار التواصل لإيجاد حلول لكل المشاكل العالقة بين الطرفين، وأن تجتمع اللجان الفنية المشتركة في بغداد الأسبوع المقبل، فيما أكد الإقليم إصراره على التوصل إلى حلول ضمن إطار العراق وعلى أساس الدستور، وبما ينتج عامل استقرار وتنمية للعلاقات بين الجانبين.

وقالت الحكومة الكردستانية، في بيان، إن اللجنة العليا المشتركة للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم الخاصة بحل المسائل العالقة بين الطرفين «اجتمعت الخميس 25 يوليو الحالي، للبدء بالحوار حول إيجاد حلول عادلة دستورية للمسائل العالقة»، مشيرة إلى أن التباحث «تم بشأن الملفات الأساس وخصوصاً المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها والقضايا المالية والموازنة وملف النفط والغاز، حيث تم الاتفاق على وضع آليات عملية لبحث تفاصيل الملفات العالقة من خلال تشكيل لجان فنية من الوزارات ذات العلاقة تحت إشراف اللجنة العليا المشتركة».

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