التحالف: خسائر الحوثي تدفعه لاختلاق انتصارات وهمية

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام، وكالات (عدن، صنعاء، الرياض)

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات والخسائر البشرية والمادية، وهو ما يجعلها تلجأ لاختلاق الأكاذيب وتحقيق الانتصارات الوهمية عبر وسائلها الإعلامية، فيما أعلن اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار «مسيرة» أطلقتها الميليشيات باتجاه مدينة «جازان» جنوب السعودية، جاءت هذه التطورات فيما تواصلت المعارك بين قوات الشرعية مسنودةً بالتحالف العربي والميليشيات في العديد من الجبهات.

وقال مصدر في تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات والخسائر البشرية والمادية، وهو ما يجعلها تلجأ لاختلاق الأكاذيب وتحقيق الانتصارات الوهمية عبر وسائلها الإعلامية.

وسخر المصدر من ادعاءات الميليشيات الحوثية عبر وسائل إعلامها من إسقاطها طائرة بدون طيار تابعة للتحالف، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، وأوضح أن هذه القصة لا أساس لها من الصحة، إنما تضاف لسجل الأكاذيب والافتراءات التي تستخدمها الميليشيات في محاولة منها لتعزيز معنويات مقاتليها.

وأكد المصدر أن ميليشيات الحوثي دأبت على استخدام وسائل الإعلام لتحقيق الانتصارات الوهمية بعد تكبدها خسائر كبيرة بشرية ومادية، وأدركت أن نهايتها باتت وشيكة، وأشار إلى أن الميليشيات استخدمت صوراً قديمة في ادعاءاتها لتعزيز فبركات إسقاط طائرة تابعة للتحالف.

وأوضح المصدر أن تاريخ الميليشيات مليء بالأكاذيب والافتراءات المفضوحة للشعب اليمني وللعالم، وأن ادعاءاتها المستمرة منذ انطلاق «عاصفة الحزم» باتت محل سخرية لكل مهتم بالشأن اليمني.

وفي سياق متصل، أكدت قيادة قوات التحالف العربي، أمس، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار «مسيرة» أطلقت باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة «جازان» جنوب السعودية، وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان صحفي، إن قوات التحالف تمكنت صباح الجمعة من اعتراض وإسقاط طائرة «مسيرة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان، وأضاف أن «كل محاولات الميليشيات الحوثية العدائية سيكون مصيرها الفشل»، مشدداً على أن قوات التحالف ستتخذ الإجراءات الرادعة كافة ضد الميليشيات الحوثية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

أمنياً، تواصلت المعارك بين قوات الشرعية اليمنية مسنودةً بالتحالف العربي وميليشيات الحوثي الإرهابية في العديد من الجبهات. وذكرت المصادر أن الجيش اليمني تصدى أمس، لهجومين حوثيين على عدد من مواقعه في مديريتي «المتون» و«المصلوب» جنوب غرب محافظة الجوف، لافتةً إلى إحباط هجوم حوثي ثالث حاول استعادة المواقع التي حررها الجيش مطلع الأسبوع الماضي في مديرية «برط العنان» شمال غرب الجوف.

وأكد رئيس عمليات حرس الحدود، العميد هادي حمران الجعيدي، أن وحدات المحور الشمالي التابعة للجيش اليمني والمرابطة في «برط العنان»، تمكنت من دحر ميليشيات الحوثي بعد اشتباكات عنيفة استمرت عدة ساعات، وأسفرت عن مصرع وإصابة عشرات الحوثيين.

وإلى الغرب من مديرية «برط العنان»، واصل الجيش اليمني تقدمه الميداني باتجاه منطقة «كتاف»، شمال شرق محافظة صعدة. كما استهدف الجيش مواقع وجيوب للميليشيات في محيط مديرية «باقم» أقصى شمال صعدة.

وقال الجيش اليمني في بيان، إن «قواته شنت هجوماً عنيفاً على مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي عند مدخل وادي الفحلوين بكتاف، موضحاً أن قواته استهدفت بالمدفعية الثقيلة مواقع وتجمعات للميليشيات أعلى سلسلة جبال «سحامة» الواقعة في محيط مركز المديرية.

وأضاف البيان، أن القصف أسفر عن مصرع وإصابة عدد من عناصر الميليشيات وتدمير عربة قتالية.

إلى ذلك، دفعت ميليشيات الحوثي، أمس، بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى مواقع التماس مع قوات المقاومة المشتركة في مدينة «حيس» جنوب الحديدة. وذكرت مصادر في القوات المشتركة لـ«الاتحاد»، أن ميليشيات الحوثي دفعت بتعزيزات عسكرية إلى جنوب شرق مديرية «حيس» في إطار محاولاتها المتكررة والفاشلة لاختراق دفاعات القوات المشتركة والوصول إلى المدينة، وأوضحت المصادر أن وصول تعزيزات للحوثيين تزامن مع إطلاق الميليشيات قذائف مدفعية وصاروخية، وبشكل كثيف على مواقع عسكرية للقوات المشتركة وأحياء سكنية وسط المدينة.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المشتركة بأن ميليشيات الحوثي صعدت عمليات القصف على مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة بهدف إحباط الهدنة الإنسانية التي تسري بموجب اتفاق السويد المعلن في 13 ديسمبر الماضي، مشيراً إلى أن الحوثيين قصفوا بسلاح المدفعية والقذائف الصاروخية مواقع القوات المشتركة المتمركزة في منطقة «الفازة» ومدينة «التحيتا».

إلى ذلك، شنت ميليشيات الحوثي الإرهابية قصفاً مدفعياً على تجمعات مدنية في محافظة البيضاء.

وقالت مصادر محلية، إن ميليشيات الحوثي قصفت بالمدفعية قرية «عينة بآل برمان» بمديرية «الزاهر». وأضافت المصادر، أن القصف الحوثي طال منازل الأهالي حيث سقطت على أطفال يلعبون بالقرب من المنازل. وذكرت المصادر أن القصف أسفر عن إصابة طفل بجروح بليغة بالإضافة إلى إصابة شقيقته الصغرى.