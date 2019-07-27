قائمة الملوك والأمراء والرؤساء المشاركين في جنازة السبسي

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أعلن القصر الرئاسي التونسي في قرطاج، مساء اليوم الجمعة، قائمة الملوك والأمراء والرؤساء المشاركين في تشييع جنازة الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي.

ونشرت وكالة أنباء الأناضول القائمة، التي أطلعت عليها، حول مراسم تشييع جنازة الرئيس التونسي، يوم السبت.

وتنظم جنازة رئيس الجمهورية يوم السبت 27 يوليو، وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت في بيان لها إن قايد السبسي توفي في الساعة العاشرة و25 دقيقة بالتوقيت المحلي في المستشفى العسكري، عن عمر يناهز الـ93 عاما.

وأشارت الوكالة إلى أن موكب تشييع الجناز، سيبدأ من القصر الرئاسي في قرطاج في حدود الساعة 11 بالتوقيت المحلي، حتى مقبرة الجلاز في العاصمة تونس.

وجاءت قائمة حضور مراسم جنازة السبسي، من أبرزها، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس البرتغالي، مارتشيلو ريبلو دي سوزا، وملك إسبانيا فيليب السادس، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وشقيقه خليفة بن حمد آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري القطري، خالد بن خليفة آل ثاني.

كما قرر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح حضور مراسم الجنازة، إلى جانب نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي.

كما وصل إلى تونس كل من ناصر المحمد الأحمد الصباح صباح، ممثل أمير الكويت، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لحضور مراسم تشييع جثمان الباجي قايد السبسي.

ومن ليبيا، سيشارك رئيس حكومة الوفاق، فؤاد السراج، ومن موريتانيا، الشيخ محمد الشيخ سيديا الأمير العام لرئاسة الجمهورية.

ومن مصر، سيشارك، اللواء محمد عرفان مساعد رئيس الجمهورية، ومن الإمارات الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

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أما في السعودية، فسيشارك الأمير خالد الفيصل مستشار العاهل السعوةدي، والأمير منصور بن متعب وزير الدولة، والأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الدولة لشؤون الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد، وزير الدولة.

وعن الأردن، يشارك موسى المعايطة، وزير التنمية السياسية والبرلمانية، ومن سلطنة عمان، شهاب بن طارق آل سعيد، ابن عم السلطان قابوس وأمين عام وزير الخارجية بدر بن حمود البوسعيدي، ووزير الزراعة والثروة السّمكية حمد بن سعيد العوفي.

ومن إيران يحضر رضا دهقاني، مساعد وزير الشؤون الخارجية، ومن سويسرا نائب رئيس المجلس الفيدرالي ورئيسة الوزراء الفيدرالية للبيئة والنقل والطاقة والاتصال سيمونيتا سوماروغا.

كما يحضر من كندا، ستيفان ديون وزير الخارجية، ومن الولايات المتحدة نائب رئيس القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) جايمس سي فيشيري، ومن بريطانيا يحضر كاتب الدولة المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أندرو موريسون.

كما يمثل دول اليابان، وكوريا الجنوبية، وجيبوتي، سفرائها في تونس، كما يشارك غسان سلامة، في مراسم التأبين ممثلا عن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.

أعلنت الداخلية التونسية اتخاذ إجراءات أمنية استثنائية لتأمين كل الفعاليات ذات العلاقة بحدث وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.

وأشارت الوزارة في بلاغ أن الإجراءات تشمل تأمين محيط المستشفى العسكري وقصر قرطاج الرئاسي والمنافذ والمسالك المؤدية إليهما.

كما تولت مصالح الأمن تأمين مرافقة مركب نقل جثمان الفقيد من المستشفى العسكري إلى القصر الرئاسي بقرطاج، بالإضافة إلى وضع منظومة متكاملة خاصة باستقبال ضيوف تونس من ملوك وأمراء ورؤساء الدول والحكومات وممثلي مختلف المنظمات الإقليمية والدولية.

كما أفاد بيان الداخلية باتخاذ احتياطات استثنائية بتسخير كافة الإمكانية البشرية والمادية لتأمين موكب الجنازة في مختلف مراحله، مع الأخذ بعين الإعتبار مواكبة تجمعات المواطنين في مختلف المسالك.

وأشار إلى أنه تم إعداد مختلف الترتيبات الخاصة بالحدث والخطط الأمنية الاستثنائية بالتنسيق التام مع كل من المؤسسة العسكرية والإدارة العامة لأمن رئيـس الدولة والشخصيات الرسمية.