ترامب: سنرد بالمثل على غباء “ماكرون” بعد فرض فرنسا ضريبة على عمالقة الإنترنت

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عبر تويتر بفرض فرنسا ضريبة على عمالقة الإنترنت، مهددا “بالرد بالمثل على غباء ماكرون”.

وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد تبنى نهائيا في 11 يوليوز الجاري، فرض ضريبة على عمالقة الشركات الرقمية والتي تسمى “جافا”، تستهدف 30 شركة رقمية، وهي الضريبة التي ستدر على خزينة الدولة الفرنسية 650 مليون يورو بحلول عام 2020.

وهدد الرئيس الأمريكي “بالرد بالمثل” على فرنسا، بعد فرض باريس ضريبة على شركات الإنترنت الرقمية العملاقة.

وكتب ترامب على تويتر “فرضت فرنسا لتوها ضريبة رقمية على شركاتنا الأمريكية التكنولوجية الكبرى، إذا كان ثمة طرف ينبغي أن يفرض ضريبة عليها، فهو البلد الأم، الولايات المتحدة”.

وأضاف “سنرد قريبا بالمثل بعد غباء ماكرون، لقد قلت دائما إن النبيذ الأمريكي أفضل من النبيذ الفرنسي”.