فاجعة “ايجوكاك”.. العثماني يُكسر صمت حكومته بـ”تدوينة فيسبوكية”: تابعنا ولانزال تطورات الحادث

بعدما انتقد عدد من المتتبعين ورواد التواصل الاجتماعي عدم مبادرة رئيس الحكومة والوزراء إلى زيارة المنطقة التي شهدت حادث وفاة 15 شخصا ظلوا تحت الأنقاذ لساعات، بإقليم الحوز إثر انجراف التربة، خرج رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لينفي أي تقصير لحكومته.

وقال العثماني، في تدوينة بالفايسبوك، مساء اليوم الجمعة، “تسببت سيول فيضانية إثر تساقطات رعدية قوية مساء يوم الأربعاء 24 يوليوز 2019 في وفاة 15 شخصا، كانوا على سيارة نقل مزدوج، بعد أن طمرتها كميات هائلة من الأتربة والأوحال بدوار “توك الخير” دائرة آسني بإقليم الحوز”.

وأضاف العثماني، “تدخلت السلطات المحلية والأمنية والوقاية المدنية وفرق المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل فور علمها بالحادث، ولا زالت السلطات المعنية تتابع الفاجعة وتخبر الرأي العام أولا بأول”.

وقال العثماني أيضا، “أؤكد لكم أن الحكومة تابعت تطورات الحادث منذ علمها بوقوعه ولا تزال تتابعه عن كثب، وتنسق بين كافة المتدخلين”.

وختم رئيس الحكومة تدوينته قائلا، “إثر هذه الفاجعة والمصاب الجلل، أتقدم بالتعازي الحارة لذوي الضحايا سائلا الله تعالى أن يرزقهم الصبر والسلوان، ويرحم المتوفين ويتقبلهم في عداد الشهداء، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.