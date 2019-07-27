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رسمياً.. نور صبري اولى صفقات الطلبة للموسم الجديد

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2019-07-27 | 00:03

رسمياً.. نور صبري اولى صفقات الطلبة للموسم الجديد

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اعلن نادي الطلبة، تعاقده مع حارس المنتخب الوطني السابق، نور صبري، لحماية عرين "الانيق" في الموسم المقبل.
وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "الهيئة الادارية لنادي الطلبة، تعاقدت مع كابتن المنتخب الوطني السابق الحارس نور صبري لحراسة عرين الانيق للموسم الكروي القادم".

واضاف ان "صبري العائد من رحلة احترافية ناجحة في ابدى سعادته بالعودة الى الطلاب وبين بأنه سيعمل مع الادارة والكادر التدريبي من اجل النهوض بواقع الفريق للموسم الجديد".


وبين النادي، ان "صبري اول تعاقدات الطلاب للموسم المقبل وسيكون اضافة قوية للفريق لما يحمله من اسم وتأريخ حافل بالانجازات".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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