رسمياً.. نور صبري اولى صفقات الطلبة للموسم الجديد

وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "الهيئة الادارية لنادي الطلبة، تعاقدت مع كابتن المنتخب الوطني السابق الحارس نور صبري لحراسة عرين الانيق للموسم الكروي القادم".

واضاف ان "صبري العائد من رحلة احترافية ناجحة في السعودية ابدى سعادته بالعودة الى الطلاب وبين بأنه سيعمل مع الادارة والكادر التدريبي من اجل النهوض بواقع الفريق للموسم الجديد".



وبين النادي، ان "صبري اول تعاقدات الطلاب للموسم المقبل وسيكون اضافة قوية للفريق لما يحمله من اسم وتأريخ حافل بالانجازات".