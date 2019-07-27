رسمياً.. نور صبري اولى صفقات الطلبة للموسم الجديد

2019-07-27 | 00:03
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اعلن نادي الطلبة، تعاقده مع حارس المنتخب الوطني السابق، نور صبري، لحماية عرين "الانيق" في الموسم المقبل.
واضاف ان "صبري العائد من رحلة احترافية ناجحة في السعودية ابدى سعادته بالعودة الى الطلاب وبين بأنه سيعمل مع الادارة والكادر التدريبي من اجل النهوض بواقع الفريق للموسم الجديد".
وبين النادي، ان "صبري اول تعاقدات الطلاب للموسم المقبل وسيكون اضافة قوية للفريق لما يحمله من اسم وتأريخ حافل بالانجازات".
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