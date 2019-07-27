شهيد فلسطيني خلال الجمعة الـ68 لمسيرة العودة شرق غزة‎

استشهد شاب فلسطيني في وقت متأخر، مساء الجمعة، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال خلال مسيرات العودة شرق قطاع غزة.



وأعلنت وزارة الصحة بغزة في بيان مقتضب، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، استشهاد الشاب أحمد محمد عبدالله القرا (23 عاما) متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في البطن شرق خان يونس خلال الجمعة 68 لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة إصابة 56 فلسطينياً على الأقل بجروح، الجمعة، في قمع الاحتلال الإسرائيلي، المشاركين في فعاليات الجمعة الـ68 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.



إلى ذلك، فند مركز حقوقي فلسطيني مزاعم الاحتلال حول تغيير تعليمات إطلاق النار.



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وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان له تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه: "رغم التقارير الإعلامية عن تغيير الاحتلال الإسرائيلي، تعليمات إطلاق النار تجاه المتظاهرين في مسيرة العودة، بحيث إن التعليمات الجديدة تتضمن توجيه القناصة لإطلاق النار على كواحل المتظاهرين، فإن باحثي المركز وثقوا العديد من الإصابات في الجزء العلوي من الجسم منها 4 حالات صنفت بأنها فوق المتوسطة إلى خطيرة؛ ما يؤكد أن الاحتلال ماضٍ في سياسة استخدام القوة المفرطة دون أي مبرر".



وأشار المركز إلى أن ما يعزز ذلك ويثير المخاوف أيضا، ما كشفته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، في عددها الصادر الثلاثاء 23/7/2019، أن الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة درب جنوده على حدود قطاع غزة بسلاح قنص جديد؛ ما يعني أن الاحتلال يستخدم مظاهرات العودة ميادين رماية لتجريب أسلحته وتدريب جنوده على القنص؛ في استهتار واضح بقيمة الحياة البشرية، وبما يخالف قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



وذكر المركز أنه وثق هذا اليوم إصابة 71 فلسطينيا منهم 39 شخصًا أصيبوا بأعيرة نارية، وصفت حالة 4 منهم بأنها فوق المتوسطة إلى خطيرة، أحدهم توفي متأثرا بإصابته الخطيرة.



ومنذ 30 مارس/آذار 2018، يتظاهر آلاف الفلسطينيين في 5 ساحات اعتصام، نصبت بها خيام في محافظات القطاع بزخم كبير كل جمعة ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى.



ومنذ انطلاق المسيرات، استشهد 320 فلسطينياً (11 منهم جثامينهم محتجزة من الاحتلال) وأصيب أكثر من 31 ألفاً، في قمع الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في تلك المظاهرات التي تنادي بحق العودة وكسر حصار غزة، إلى جانب اعتداءات إسرائيلية أخرى على قطاع غزة.

