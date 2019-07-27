إعلامى إخوانى يعترف : الجماعة انتهت تماما .. وما تبقى أصبح سلاح في يد الغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف طارق قاسم، الإعلامي الإخوانى الهارب في تركيا، بنهاية تنظيم الإخوان الإرهابى ، وذلك بعد التسريبات الفاضحة الأخيرة ، مؤكدا أن الجماعة انتهت تماما.
وقال قاسم، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": رأيي الشخصي "الإخوان" انتهت تماما، والغرب يحافظ على ما بقي منها، ليناوش بها من يقترح مشروعا إسلاميا آخر أو حتى قوميا.
وتشهد الجماعة حالة من التخبط الشديد فى الخارج ، بعد سلسلة الفضائح التى تكشف عن الوجه الحقيقى لهذه الجماعة وقياداتها المتورطين فى الكثير من أعمال السرقة والنهب على بعضهم البعض ، وخاصة بعد التسريب الصوتى الأخير الذى تدواله شباب الجماعة الإرهابية ، وذلك للقيادى الإخوانى أمير بسام، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، الهارب فى تركيا، يكشف فيه عن سلسلة عمليات سرقة لتمويلات الجماعة من القيادات التى تدير التنظيم فى الفترة الحالية ، ولم يكن هذا التسريب هو الأول من نوعها ، بل استمرار لسلسلة التسريبات التى تكشف الفضائح لهذه الجماعة الإرهابية.
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