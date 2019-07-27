شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن انعقاد لجنة القيد لجدول المشتغلين عقب عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، إنه سيتم عقد لجنة القيد للمتقدمين للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين عقب عيد الأضحى المبارك . وأضاف ميري في تصريحات له، أنه سيتم تحديد موعد انعقاد اللجنة فى اجتماع مخصص لذلك عقب إجازة عيد الأضحى، موضحا أن اللجنة قد أغلقت باب تلقى أوراق الاعضاء للنقل لجدول المشتغلين الأسبوع الماضى .

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