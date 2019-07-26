نهضة بركان يتفوق على المنتخب الليبي للاعبين المحليين

تمكن اليوم الجمعة، فريق نهضة بركان لكرة القدم، من تحقيق نتيجة الفوز بهدف دون مقابل، في اللقاء الودي الذي جمعه بالمنتخب الليبي للاعبين المحليين.
وسجل محمد عزيز قائد الفريق البرتقالي، الهدف الوحيد في المباراة، التي جرت أطوارها على أرضية ملعب مولاي رشيد في مدينة الرباط.
ويدخل هذا اللقاء ضمن استعدادات نهضة بركان للاستحقاقات التي تنتظره الموسم القادم، خاصة أنه سيشارك للمرة الثالثة على التوالي في مسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، بالإضافة لمنافستي البطولة الاحترافية وكأس العرش.
من جهته يواصل المنتخب الليبي تحضيراته لمباراته الحاسمة، شتنبر القادم، أمام نظيره التونسي برسم التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، الكاميرون 2020، علما أنه يخوض معسكره الإعدادي في المغرب منذ 10 يوليوز الجاري، ويستمر إلى غاية فاتح غشت المقبل.
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