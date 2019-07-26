جريمة مقهى مراكش.. 100 مليون أورو لمن يساعد في اعتقال المتورطين

رصدت السلطات الهولندية مكافأة مالية قدرها 100 ألف أورو لمن يساعد في اعتقال رضوان التاغي، ومساعده، سعيد رزوقي، اللذين يشتبه في تورطهما في جريمة مقهي لاكريم في مراكش.

ورجحت السلطات الهولندية وجود المشتبه بهما في دبي، حاليا، حسب موقع “دي تيليغراف” الهولندي، الذي نقل عن مصدر في النيابة العامة تصريحا، قال فيه إن لديهم “دلائل قوية تفيد أن رضوان التاغي يوجد حاليا في دبي”.

وكان المدعي العام قد أكد تورط كل من التاغي، ورزوقي في خمس عمليات اغتيال متسلسلة، بالإضافة إلى إدارتهما لشبكة إجرامية، في وقت افترضت فيه سلطات هولندا أن يكونا مختبئين في إسبانيا، أو المغرب، أو دبي، حيث عرض مكافأة قدرها 100 ألف أورو للشخص، الذي يساعد في اعتقالهما.

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يذكر أن رضوان التاغي، أحد المشتبه فيهما، الذي ينحدر من بنسليمان، كان قد استوطن هولندا كمقر له للاتجار الدولي في المخدرات، وتهريب، وتبييض الأموال، والقتل، قبل أن يختفي عن الأنظار، منذ مدة طويلة بعد مطاردته من طرف الأمن، ومافيات المخدرات، بحسب وسائل إعلام هولندية.

وتعود وقائع جريمة مقهى لاكريم، إلى الثاني من نونبر 2017، عندما أقدم مواطنان هولنديان، على إطلاق النار اتجاه المقهى المذكور، ما أسفر عن مقتل شاب وإصابة شخصين.

ويتابع في الملف 19 متهما، 13 منهم يتابعون في حالة اعتقال، من ضمنهم منفذا الجريمة، اللذين يحملان، وصاحب المقهى، وقريبه، ومتهمين بتدبير العملية، وتسهيل تنفيذها.