الصحفي محمد أحداد يوقع كتابه “يد في النار”: فكرة الكتاب جاءت من داخل المحكمة -فيديو

فيديو : يونس الميموني

أفاد الصحفي محمد أحداد، اليوم الجمعة، خلال حفل توقيع كتابه “يد في النار”، أن الفكرة الأساسية من الكتاب هو تحفيز الصحفيين على نشر أعمالهم.

وكشف أحداد لـ “اليوم24” أن هناك مجهود صحفي يُبدل في مختلف الأجناس الصحفية، سواء تعلق الأمر بالتحقيقات الصحفية المكتوبة أو المصورة، لكنه لا يتم توثيقه، بالرغم من أن أغلب المقالات تُوثق لأحداث اجتماعية وثقافية مهمة.

وأضاف الصحفي، أن الهدف من هذه التحقيقات هو كشف الفساد، والتواطؤ بين المصالح السياسية والاقتصادية، مشيرا أن لوبيات الفساد تتوفر على منفذ داخل السلطة، واعتبر أن كتابه يتناول هذه الأمور.