تعقب الحموشي لمروجي لفيديو تضليلي مستمر.. أمن وجدة يعتقل مواطنا نشر الشريط

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، زوال اليوم الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في نشر وتقاسم تسجيل فيديو يوثق لجريمة قتل وقعت بالخارج، بشكل تضليلي، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المشتبه به، يأتي في إطار الأبحاث والتحريات التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تحت إشراف مختلف النيابات العامة المختصة، وذلك في أعقاب نشر فيديو يوثق لجريمة قتل بدولة أجنبية وتقديمها بشكل تضليلي ومغرض على أنها تتعلق بفعل إجرامي وقع بالمحطة الطرقية “أولاد زيان”.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وقال المصدر، إن الأبحاث والتحريات لازالت متواصلة، للكشف عن جميع المتورطين في نشر وإعادة نشر هذا النوع من الأشرطة، التي توثق لجرائم وقعت بالخارج مع ادعاء أنها تتعلق بالمغرب.