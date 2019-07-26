رسميا.. حمد الله يجدد عقده مع النصر السعودي لثلاثة مواسم ويتلقى أعلى راتب في الفريق – صورة

نجح نادي النصر السعودي لكرة القدم، في تجديد عقد مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله، لثلاثة مواسم إضافية.

ونشر النصر اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة تجمع حمد الله وعضوين من مجلس إدارة الفريق، أرفقها بتعليق: “حسم الأمر.. حمد الله عالمي لثلاث سنوات”.

ويأتي التجديد لصاحب 28 عاما، بُعيد أيام من رفع راتبه السنوي إلى 25 مليون ريال سعودي، بدلا عن 11 مليونا و250 ألف ريال.

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وتألق المهاجم السابق لأولمبيك آسفي، رفقة النصر بعد أن انضم إلى صفوفه خلال “الميركاتو” الصيفي الأخير، قادما من الريان القطري، إذ ساهم في تتويج الفريق الأصفر بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، علما أن حمد الله أحرز لقب الهداف بتوقيعه 35 هدفا.