البحرية الملكية تنقذ 242 مرشحا للهجرة السرية من الموت في عرض المتوسط

أفاد مصدر عسكري بأن وحدات من خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية أنقذت، ليلة الخميس الجمعة بمضيق جبل طارق وبعرض البحر الأبيض المتوسط، 242 مرشحا للهجرة السرية ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 50 امرأة و12 قاصرا، واجهوا صعوبات على متن عدد من القوارب المطاطية.

وأوضح المصدر ذاته أن هؤلاء المرشحين للهجرة السرية، بعضهم كان في حالة صحية متدهورة، تلقوا الإسعافات اللازمة على متن وحدات البحرية الملكية، قبل أن ي نقلوا سالمين إلى الموانئ المتوسطية للمملكة قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.