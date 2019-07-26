جائزة أفضل هدف في أوروبا.. صراع جديد بين ميسي ورونالدو

تواجد اسم الثنائي ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل هدف في المنافسات الأوروبية لموسم 2019/2018.

وأعلن الاتحاد الأوروبي للعبة “يويفا”، اليوم الجمعة، عن الأسماء المرشحة للظفر بجائزة الهدف الأفضل في البطولات التي نظمها خلال الموسم الماضي.

وتضمنت الأهداف، هدف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أحرزه في شباك ليفربول الإنجليزي من ضربة خطأ، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما ينافسه غريمه البرتغالي رونالدو بهدفه في مرمى مانشستر يونايتد، برسم الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات للمسابقة ذاتها.

ويتنافس ميسي ورونالدو مع سبعة لاعبين آخرين، الثنائي البرتغالي دانيلو، ولويس ناني، والإسباني بيدرو رودريغيز، وإسماعيلا سار من السنغال، ثم الفرنسي إنزو ميلو، ومواطنه ديفيد فاوبالا، ناهيك عن هدف التشيكية كاترينا سفيتكوفا.