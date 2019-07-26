بينها السعودية وفرنسا .. 19 سوقا تحفز نمو الطاقة الشمسية العالمية بحلول 2022

المناطق - الرياض

رجح تقرير اقتصادي، أن هناك 19 سوقا من بينها السعودية، فرنسا، وتايوان، ستحفز نمو سوق الطاقة الشمسية العالمية بحلول 2022.

وبحسب التقرير الصادر عن وود ماكنزي للاستشارات، أمس، فإنه في العام الماضي، كان هناك سبع من تلك الأسواق، تدخل قدرات تبلغ 1 – 5 ميجاوات سنويا.

وقال التقرير إنه من المنتظر أن ترتفع قدرة مرافق الطاقة الشمسية الجديدة التي تعمل بالخلايا الكهروضوئية إلى مستوى قياسي هذا العام، بفضل تحسن الأسواق في أوروبا والولايات المتحدة والنمو السريع في الهند وفيتنام.

ووفقا لـ”رويترز”، فمن المتوقع أيضا أن تسهم أسعار العطاءات المنخفضة في دعم قدرات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة بنهاية العام لتصل إلى 114.5 جيجاواط، بزيادة 17.5 في المائة عن 2018، وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها القدرات الجديدة 100 جيجاواط.