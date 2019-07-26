إرهاب تركيا ومظاهرات الجزائر.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الجمعة 26 يوليو/تموز، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تتابعون إرهاب تركيا العابر للحدود واستهداف طائرة تركية حجاجاً ليبيين في مطار الجفرة، وأردوغان يرحل لاجئين سوريين إلى إدلب مكبلين بالأصفاد، وقيادي بقوى "إعلان الحرية والتغيير" يؤكد أن الاتفاق مع الجبهة الثورية خطوة مهمة للسودان نحو الأمام، وبريطانيا تؤكد استمرار التعاون مع العراق للقضاء على داعش، والرئاسة الفلسطينية تقول إن قرار وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل يبدأ الجمعة، وإيران تفرج عن 9 هنود من طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة، و"جوبا لاند" تعلن قطع علاقاتها مع حكومة فرماجو، والجيش الليبي يعلن القبض على قيادي داعشي بدرنة، والاستخبارات الألمانية تحذر من "إرهاب" اليمين المتطرف، وأردوغان يصف رفقاءه السابقين بالخونة ويتوعدهم بـ"ثمن غال"، ومظاهرات الجزائر تصر على إبعاد رموز بوتفليقة.

أما في الاقتصاد، فتطالعون النفط يرتفع وسط توقعات ضعيفة بشأن نمو الاقتصاد العالمي، وانتعاش الطلب الصيني على النفط الخام، وخبيرة اقتصادية تؤكد أن هناك صعوبات كبيرة تواجه مفاوضات إنهاء الحرب التجارية.

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