"المهنيين السودانيين" يندد بإرهاب "الإخوان" بالجامعات

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العين الإخبارية - مرتضى كوكوالجمعة 2019/7/26 11:57 م بتوقيت أبوظبي
جامعة النيلين - أرشيفية
ندد تجمع المهنيين السودانيين، الجمعة، بالممارسات الإرهابية التي تقودها مليشيات نظام الإخوان البائد بحق الطلاب والأساتذة في الجامعات، مع بداية استئناف الدراسة لتقويض الاستقرار الأكاديمي.
وقررت السلطات التعليمية في السودان قبل نحو أسبوعين استئناف الدراسة في كل الجامعات الحكومية بعد توقف استمر نحو 6 أشهر بسبب الحراك الشعبي الذي أطاح بحكم الإخوان.
ومع بدء استئناف الدراسة، نشطت الوحدات الإخوانية وهي مليشيا مسلحة تابعة للحركة الإسلامية السياسية، قوامها طلاب، في اعتداءات لفظية وجسدية على أساتذة وطلاب بالجامعات، الشيء الذي اضطر جامعة النيلين لتعليق أعمالها، اعتبارا من أمس الخميس؛ حفاظا على سلامة الطلاب، وفق بيان صحفي.
وأصدر تجمع أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا، أحد مكونات تجمع المهنيين السودانيين، الجمعة، بيانا يستنكر فيه إرهاب مليشيات الإخوان بالجامعات.
وطالب التجمع بحل الإدارات الجامعية التابعة للنظام البائد، "وانتقال الجامعات من معاقل ترعى الإرهاب، والعنف الطلابي إلى مؤسسات تعليمية مستقلة لتقوم بدورها الرائد في تنمية المجتمع السوداني".
واعتبر التجمع أن تهيئة البيئة بحل الإدارات الإخوانية والقضاء على مليشياتهم، وتشكيل السلطة المدنية، مسائل لن تستأنف الدراسة قبل تحققها.
وقال: "استئاف الدراسة، مسعى كل الأسر والأساتذة، لكنه لن يتحقق إلا بتهيئة بيئة تضمن استمرار العملية التعليمية".
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