ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، الجمعة، بلدة بهاباد بمحافظة يزد وسط إيران.
وحددت مؤسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران مركز الهزة الأرضية على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض، وفقاً لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
ولم تشر التقارير الواردة إلى حدوث خسائر بشرية أو مادية جراء وقوع الهزة الأرضية.
وبالنظر لوقوعها فوق منطقة فوالق رئيسية تتعرض إيران لزلازل، كان أكثرها دموية زلزالان، ضرب أحدهما محافظتي جيلان وزانجان شمال غرب إيران في شهر يونيو/حزيران عام 1990، وبلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100 ألف آخرين.
وضرب الثاني مدينة بام جنوبي البلاد في ديسمبر/كانون الأول عام 2003، وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب مناطق وسط إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.