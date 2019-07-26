زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب مناطق وسط إيران

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، الجمعة، بلدة بهاباد بمحافظة يزد وسط إيران.

وحددت مؤسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران مركز الهزة الأرضية على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض، وفقاً لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

ولم تشر التقارير الواردة إلى حدوث خسائر بشرية أو مادية جراء وقوع الهزة الأرضية.

وبالنظر لوقوعها فوق منطقة فوالق رئيسية تتعرض إيران لزلازل، كان أكثرها دموية زلزالان، ضرب أحدهما محافظتي جيلان وزانجان شمال غرب إيران في شهر يونيو/حزيران عام 1990، وبلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100 ألف آخرين.

وضرب الثاني مدينة بام جنوبي البلاد في ديسمبر/كانون الأول عام 2003، وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص.