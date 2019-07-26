شكرا لقرائتكم "محجوز".. الحوثي يواصل الاستيلاء على ممتلكات معارضيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أقدمت ميليشيات الحوثي على مصادرة منازل وممتلكات عدد من القيادات العسكرية والشخصيات السياسية المناهضة لمشروعها الانقلابي في العاصمة اليمنية، صنعاء.

ونقلت وكالة "خبر" اليمنية عن مصادر محلية، قولها إن ميليشيات الحوثي عاودت مصادرة منازل العديد من القيادات العسكرية والسياسية المناهضين لها، للمرة الثانية على التوالي، من بينهم قائد المنطقة العسكرية الثالثة، عبدالرب الشدادي، وقائد المنطقة العسكرية السادسة السابق، ومحافظ إب اللواء أمين الوائلي، في شارع الثلاثين بصنعاء.

كما أضافت، أن مسلحي الميليشيات الحوثية كتبوا على جدران المنازل "محجوز من قبل المحكمة المتخصصة" الخاضعة لسيطرة الميليشيا.

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أيضا أشارت المصادر أن ميليشيات الحوثي اتخذت من منازل قيادات عسكرية وشخصيات سياسية مناهضين لها مقرات لدوراتها الطائفية ومراكز تدريب وتجنيد الأطفال، كما تتخذ منها سجوناً سرية ومخازن أسلحة.

السلطة القضائية "مستغلة"

وبينت المصادر أن الميليشيات الحوثية تستغل السلطة القضائية وما يسمى "الحارس القضائي" الخاضعين لسيطرتها للاستيلاء على منازل وأموال وممتلكات خصومها في العاصمة صنعاء.

وتواصل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران الاستيلاء على مؤسسات الدولة والمئات من منازل وممتلكات القيادات العسكرية والشخصيات السياسية الذين غادروا العاصمة صنعاء نتيجة ممارسات القهر والبطش منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعال الحرب أواخر العام ٢٠١٤م.

وكانت ميليشيات الحوثي، "أعدت قائمة بمصادرة ممتلكات 1142 يمنياً من الرافضين لانقلابها على الشرعية، بينها مؤسسات تجارية وتعليمية وجمعيات خيرية، إضافة إلى مصادرة ممتلكات 140 عضواً من أعضاء مجلس النواب.