شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أردوغان يواصل ابتزاز أوروبا عبر ورقة المهاجرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير لقناة "مباشر قطر" ، أنه على أثر الصدام الحالي بين أوروبا وتركيا خلال الفترة الراهنة، بسبب سلوكيات النظام التركي بقيادة رجب أردوغان، الذي يخالف القرارات الأوروبية الخاصة بالتنقيب قبالة السواحل القبرصية، يحاول أردوغان اليوم ابتزاز القارة العجوز من خلال التهديد بورقة المهاجرين.

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وأضاف تقرير "مباشر قطر"، أن أردوغان من خلال ابتزاز دول القارة الأوروبية بورقة المهاجرين، يحاول الضغط على هذه الدول من أجل تغيير موقفها تجاه السلوكيات التركية التي تنفذها أنقرة في البحر المتوسط، خاصة في ظل تجاهلها للتحذيرات الأوروبية ومواصلة أعمال التنقيب في المتوسط.

ولفت التقرير ، أن النظام التركي ومن خلال وزيرالداخلية،سليمان صويلو،واصل تهديد أوروبا ، قائلا إن الحكومات الأوروبية لا تستطيع الصمود 6 أشهر ، في حال فتحت تركيا أبوابها أمام المهاجرين و سمحت لهم بالعبور نحو القارة الأوروبية.

وأشار التقرير، إلى أن هذه التصريحات التي تعكس الاستراتيجية التي تتعامل بها حكومة أردوغان، حيال الملفات شديدة الحساسية مثل التنقيب عن النفط، تؤكد أن أردوغان يواصل العمل بسياسة الابتزاز، والمساومة التي عهدها خلال السنوات الماضية، من أجل عقد صفقات مشبوهة ومساومة القيادات الأوروبية على مواقفها.