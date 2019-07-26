شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: تنظيم الحمدين يمول الجامعات الأمريكية وأبناء قطر يطاردهم الإهمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير لقناة "مباشر قطر"، أن ملايين الدولارات يبددها النظام القطري الحاكم في دعم الجامعات الأمريكية، من أجل تحسين صورته أمام الرأي العام الأمريكي، وامتلاك أدوات أكاديمية يمكن من خلالها التأثير على صناع القرار في واشنطن، لكن هذه الملايين التي ينفقها الحمدين ، على الجامعات الأمريكية تؤثر سلبا على أبناء قطر، الذين يطاردهم الإهمال وعدم تطوير المؤسسات التعليمية.

وأضاف تقرير مباشر قطر، أن أبناء قطر يرصدون المفارقة في تعامل النظام القطري، الذي تركهم يعانون الإهمال وعدم التطوير، بينما توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية يغدق على جامعاتها ملايين الدولارات من أجل تحقيق مصالح شخصية تخدم استمرار تميم بن حمد على عرش قطر.

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ولفت تقرير مباشر قطر، إلى أن المواطن القطري " راشد العمرة " المعارض للنظام الحاكم في الدوحة، تحدث عن مفارقات تنظيم الحمدين حول قضية تمويل قطر للجامعات الأمريكية وإهمال التعليم في قطر، مؤكدا أن جامعة قطر التي تأسَّست عام 1977 لا تزال على حالتها، فكلياتها محدودة ولم تتطوَّر ولم يُنشأ لها فروع أخرى، بينما النظام توجه نحو أمريكا لتطوير جامعاتها.

وتابع التقرير: رغم دعم الحمدين للجامعات الأمريكية، إلا أن القطريون يشكون من ظلم نظام الحمدين الذي استبعد الكوادر الوطنية من التدريس بالجامعات، بينما ينفق تميم الملايين لجلب المرتزقة وأبواق الفتنة للعمل بالجامعات، على الرغم من عدم تعيين القطريين كأساتذة بالجامعات وإجبارهم على الجلوس في منازلهم.