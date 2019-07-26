البريكس تدعو إلى تمثيل أفضل للدول النامية في الأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا - (د ب أ):

شددت مجموعة البريكس من الدول الناشئة - البرازيل والصين وروسيا والهند وجنوب إفريقيا - اليوم الجمعة على الحاجة إلى زيادة تمثيل الدول النامية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وأكد وزراء خارجية دول البريكس المجتمعين في ريو دي جانيرو بالبرازيل على "الحاجة الملحة لتعزيز وإصلاح النظام متعدد الأطراف ، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية الأخرى" ، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية البرازيلية.

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ونقل البيان عن الوزراء قولهم إن على الأمم المتحدة "تعزيز مصالح الجميع" وإجراء "إصلاح شامل" لجعله أكثر كفاءة و "زيادة تمثيل الدول النامية حتى تتمكن من التعامل بشكل كاف مع التحديات العالمية".

وناقش الوزراء الأزمة في فنزويلا ، حيث دعا وزير الخارجية البرازيلي إرنستو أراوجو المجتمع الدولي إلى سماع "صرخة الحرية" للمعارضة الفنزويلية، حسبما ذكرت صحيفة فولها دي ساو باولو اليومية.

لكن وزير خارجية روسيا- حليف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو- قال إن التدخل الخارجي غير مرغوب فيه في فنزويلا.