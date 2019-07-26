وفد الصحة العالمية يتابع إجراءات مكافحة "التراكوما" في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

تفقد وفد من منظمة الصحة العالمية، إدارة مطاي الصحية شمال محافظة المنيا، اليوم الجمعة؛ لمتابعة عمل الفريق المكلف بالقيام بالإجراءات الوقائية والعلاجية من مرض التراكوما.

أشاد فريق منظمة الصحة العالمية بالمجهود المبذول من 229 فريقًا طبيًا، وتوزيع 234 ألف جرعة من عقار "زيثروماكس" حتى اليوم منذ بدء الحملة في 21 يوليو بما يعادل 73% من المستهدف.

وقال الدكتور أشرف يعقوب، مدير إدارة مطاي الصحية إن عقار "زيثروماكس" عبارة عن مضاد حيوي آمن وقاتل للبكتيريا المسببة للتراكوما وسيتم إعطاؤه لكافة المواطنين بمطاي.

يذكر أن مرض التراكوما (الرمد الحبيبي) عبارة عن مرض ميكروب مزمن يصيب بطانة الجفن والقرنية، وينتج عنه مضاعفات كالتفات حافة الجفن والرموش للداخل واحتكاكها بالقرنية، ما يؤدي لعتامة القرنية وفقد الإبصار؛ ويتم المسح الطبي لمرض الرمد الحبيبي "التراكوما" بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية والجهات المعينة.