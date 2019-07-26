ترامب يعلن تخوفه من زيادة قوة الدولار عن باقى عملات العالم

أثير جدلا واسعا بعدما أشتكى رئيس الولايات المتحدة الأمريكي دوناد ترامب، في تغريدة له عبر "تويتر" من زيادة قوة الدولار الأمريكي عن باقي عملات العالم، الأمر الذي شكك فيه المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض "لاري كادلو"، قائلا: "أشك في أن الرئيس الأمريكي يريد إضعاف العملة الأمريكية".

وكان كلام ترامب هذا، بغض النظر عن مدى

صحته، هو أقوى حجة على ما قاله "كادلو"، أن الولايات المتحدة مستبعدة من سيناريو التدخل في اسواق العملات للتأثير في قيمة الدولار، وأكمل في تغريدة له عبر "تويتر" "أنه من غير العادل أن تتلاعب الدول الأخرى بعملاتهم".

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وألقى ترامب باللوم على سياسة

سعر الفائدة التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، وكان قد ضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الذي يستمر يومين الأسبوع المقبل.

ويبدو أن تخوف ترامب من قوة الدولار وانه سيؤثر سلبا على الاقتصاد قد تصدق هذه الرؤية من جانب رئيس الولايات المتحدة على المدى القصير حسبما اوضح وزير الخزانة الامريكية وهو ما قد توضحه عجز الميزان التجاري الناتج لرفع الفائدة على الدولار الامريكي.