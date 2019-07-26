الأمن العراقي يعتقل متهما بالإرهاب شمال سامراء

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، بأن قوة أمنية اعتقلت متهمًا بالإرهاب شمالي قضاء سامراء.
وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز"، إن "قوة من اللواء 13 ألقت القبض على أحد المطلوبين للإرهاب، ورد اسمهضمن قاعدة البيانات في سيطرة الحويش شمال سامراء".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة نقلت المعتقل إلى مركز أمني للتحقيق معه".
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