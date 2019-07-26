ألقت السلطات الأمريكية القبض، اليوم الجمعة، على شخص بمطار "جون اف كينيدي الدولي" بمدينة نيويورك على خلفية تهم متعلقة بالإرهاب.
ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن مصادر أن المشتبهأراد الانضمام إلى حركة "طالبان" في أفغانستان وأنه كان على وشك الصعود إلى طائرة متجهة إلى باكستان عند القبض عليه.
وتابعت الشبكة أنه من المخطط أن يمثل المشبته أمام محكمة في وقت لاحق من اليوم، كما أضافت نقلا عن المصدر أن المشتبه لم يشكل خطرًا على الأراضي الأمريكية ولكن تم القبض عليه بناء على اعتزامه السفر للانضمام لمقاتلي "طالبان".
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط شخص حاول الانضمام لحركة طالبان في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.