غدًا.. الرئيس الجزائرى يتوجه لتونس لحضور جنازة السبسى

يتوجه الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح غدا السبت، إلى العاصمة التونسية، لحضور مراسم تشييع جنازة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية أمس الخميس عن عمر ناهز 92 عاما. مراسم تشييع جنازة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية أمس الخميس عن عمر ناهز 92 عاما. جاء ذلك في بيان للرئاسة الجزائرية أصدرته مساء اليوم الجمعة.

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