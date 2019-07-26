"غبي".. لماذا وصف ترامب نظيره الفرنسي بذلك؟

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، بما وصفه بـ"غباء" نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مهددا بفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي، ردا على فرض ضريبة فرنسية على شركات الإنترنت الأمريكية العملاقة.

وكتب الرئيس ترامب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وفقا لقناة (الحرة) الفضائية "فرضت فرنسا لتوها ضريبة رقمية على شركاتنا الأمريكية التكنولوجية الكبرى،

إذا كان ثمة طرف ينبغي أن يفرض ضريبة عليها، فهو البلد الأم، الولايات المتحدة..".وقال ترامب -في تغريدته- "سنرد قريبا بالمثل بعد غباء ماكرون، لقد قلت دائما إن النبيذ الأمريكي أفضل من النبيذ الفرنسي".وتبنى البرلمان الفرنسي بشكل نهائي، قبل نحو أسبوعين فرض ضريبة على المجموعات الرقمية العملاقة، ما يجعل من فرنسا إحدى أولى الدول التي تفرض ضرائب في هذا المجال.ويتوقع أن تجني الضريبة التي ستفرض على نحو 30 مجموعة تشمل (جوغل وأمازون وفيسبوك وآبل وأر بي أند بي وإنستجرام وكريتيو الفرنسية) 400 مليون يورو في 2019 و 650 مليونا في 2020.من جانبها، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها فتحت تحقيقا حول آثار الضريبة التي ستفرضها فرنسا أحاديا على عمالقة الإنترنت.