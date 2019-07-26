رفض شعبي لـ"فوضى الدوحة" في المهرة

بسام عبدالسلام (عدن)

شهدت مدينة الغيظة بمحافظة المهرة اليمنية انعقاد لقاء موسع شارك فيها العشرات من مشايخ قبليين وشخصيات وأعيان اجتماعية بارزة تحت شعار «أمن المهرة مسؤولية الجميع» وبحضور محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت وممثلين عن قيادة التحالف العربي. وأعلنت المكونات القبلية والاجتماعية تأييدها للدور الكبير الذي تلعبه السلطة المحلية بدعم دول التحالف العربي بقيادة السعودية لترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز التنموية والبناء بالمحافظة، ورفضها للتحركات الميليشياوية التي تقودها شخصيات موالية لقطر من أجل إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في المحافظة.

كما أعلن المشاركون في اللقاء عن رفضهم القاطع للعبث بأمن المهرة وتشكيل الميليشيات معتبرين تلك التحركات التي تقودها شخصيات مدفوعة من الخارج متمردة وخارجة عن النظام والقانون ويجب التصدي لها سريعاً حتى لا تجر المحافظة إلى الفوضى زعزعة الاستقرار والسكينة العامة بالمهرة.

وقالت مصادر قبلية لـ«الاتحاد» إن شخصيات وجهات مشبوهة يتقدمهم المدعو علي سالم الحريزي بدأت بتشكيل ميليشيات مسلحة خارجة عن النظام والقانون تحت مبررات واهية هدفها زعزعة الاستقرار وإفشال أي جهود تنموية يقوم بها الأشقاء في التحالف العربي في قطاعات الكهرباء والصحة والمياه والطرقات والأمن، موضحة أن أبناء المهرة وفي مقدمتهم المشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية لن يسمحوا بأن تكون الإنجازات الأمنية الأخيرة خصوصاً في تأمين المحافظة ومكافحة التهريب التي تقودها خلايا تخريبية مرتبطة بميليشيات الحوثي الانقلابية ومواليه لقطر وإيران.

وفي اللقاء أكد محافظ المهرة أن المحافظة تشهد تحركات متسارعة ضمن مسيرة التنموية والحفاظ على أمن واستقرار وسكينة المحافظة وبدعم من أشقائها في التحالف العربي في مقدمتهم المملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أن السلطة المحلية أنجزت الكثير من المشاريع خلال الفترة الماضية وتركزت على الجانب الخدمي والاحتياجات العاجلة كالكهرباء والمياه والصحة والطرقات والتعليم بالإضافة إلى الجانب الأمني واستيعاب الشباب الخريجين في الوظائف الحكومية والتجنيد وتنفيذ حملة أمنية لمنع التجوال بالسلاح في المديريات بعد مناقشة آلية التنفيذ وإقرارها قبل اللجنة الأمنية وبالتنسيق مع الإخوة في التحالف العربي.