أردوغان: "إس 400" جاهزة للعمل أبريل 2020

أنقرة (وكالات)

في تصريحات اعتبرها المراقبون أنها تزيد من حدة التوتر بين أنقرة وواشنطن، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، أنه سيكون بإمكان تركيا بدء استخدام منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 التي بدأ تسليمها منتصف يوليو، اعتباراً من أبريل 2020، فيما هدد بأن أنقرة ستتوجه لشراء مقاتلات من مكان آخر، إذا لم تبع لها الولايات المتحدة مقاتلات «إف-35».

وقال أردوغان في خطاب متلفز: «في الربيع المقبل في أبريل 2020 سنتمكن من البدء باستخدام منظومة إس-400».

واشترت أنقرة المنظومة الروسية رغم احتجاجات واشنطن التي ترى أنها تتناقض مع ترتيبات حلف شمال الأطلسي، وتركيا عضو فيه.

والأسبوع الماضي، أعلنت واشنطن استبعاد تركيا من برنامج طائرات أف-35 معتبرة أنه لا يمكنه التعايش مع منظومة إس-400. وترى واشنطن أن شراء أنقرة لمنظومة الدفاع الجوي الروسية تهدد الأسرار التكنولوجية المستخدمة في هذه الطائرة التي تريد تركيا التزود بها أيضاً.

وقال أردوغان: «لن تسلمونا طائرات أف-35؟ حسناً اعذروني لكن في هذه الحالة سنتخذ تدابير في هذا الخصوص وسنستعين بجهات أخرى». وأكد أن «أي تهديد أو عقوبة لن يمنع» تركيا من «ضمان أمنها». وأضاف أن قرار الولايات المتحدة باستبعاد تركيا من برنامج إنتاج تلك المقاتلات لن يثنيها عن السعي لتلبية احتياجاتها.

وأشار إلى أنّه ذكّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين في اوساكا باليابان الشهر الماضي، بأنّ تركيا وقعت عقداً لشراء طائرات بوينغ من الجيل الجديد. وتابع «نحن زبائن جيّدون».

ولكن الرئيس التركي استدرك بأنّه «إذا استمر الأمر كذلك، فسنكون مضطرين، شئنا أم أبينا، إلى معاودة درس المسألة».