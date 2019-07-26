أردوغان يتوعد رفقاءه السابقين بدفع "الثمن غالياً"

أنقرة (مواقع إخبارية) توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفقاءه السابقين الذين وجهوا انتقادات لسياساته الداخلية والخارجية بأنهم سيدفعون الثمن غالياً.

جاء ذلك في تصريحات، أمس، لأردوغان نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة «يني جاغ» التركية المعارضة، في إشارة إلى رفقائه السابقين بالحزب السابقين، بينهم الرئيس السابق عبدالله جول ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو ونائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان على خلفية قيامهم حالياً بجهود لتأسيس حزب جديد مناهض للعدالة والتنمية. وقال أردوغان للمشاركين في الاجتماع: «يقولون إن بعضهم يؤسس حزباً جديداً.. لا تضعوهم في بالكم.. فمن يقترف مثل هذه الخيانات سيدفع الثمن غالياً». واعترف أردوغان في تصريحاته، بحسب الصحيفة، بوجود شريحة غاضبة داخل حزبه، متعهداً باتخاذ الخطوات اللازمة لكسب ودهم، دون أن يوضح طبيعة هذه الخطوات.

ويشهد المشهد السياسي التركي حالة من الارتباك في الوقت الحالي، بسبب انشقاق نائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان عن حزب العدالة، وانتقاد سياساته ومبادئه، والإعلان عن تحركه لتأسيس حزب جديد بالتعاون مع رموز سياسية أخرى. كما يسعى داود أوغلو لتأسيس حزب جديد أيضاً مع المنشقين المحتملين عن حزب العدالة والتنمية.

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