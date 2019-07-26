روسيا تصنف منظمة "المجلس الأطلسي" الأميركية غير مرغوب فيها

صنفت موسكو المنظمة الأميركية غير الحكومية المتخصصة بالشؤون الدولية، "المجلس الأطلسي"، هيئة "غير مرغوب فيها"، ما يمهد لمنعها في روسيا.

وقالت النيابة العامة، في بيان نشر مساء الخميس، إنه ثبت أن نشاطات المنظمة غير الحكومية "المجلس الأطلسي للولايات المتحدة" تشكل "تهديداً لأسس النظام الدستوري ولأمن روسيا".

وأبلِغت وزارة العدل الروسية بهذه الخلاصة بهدف وضع المنظمة على لائحة الكيانات "غير المرغوب فيها" في روسيا، بحسب البيان.

وتقول المنظمة على موقعها الإلكتروني إنّها تروّج لـ"قيادة بناءة ومشاركة في الشؤون الدولية بالاستناد إلى الدور المركزي لمجتمعات الأطلسي" في مواجهة التحديات العالمية.

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ويقول بعض منتقدي المنظمة إنّها ناشطة جداً في دعم حلف شمال الأطلسي.

وسمح قانون وقّع عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2015 باعتبار منظمات أجنبية ناشطة في روسيا على أنّها "غير مرغوب فيها".

ويكمّل هذا القانون قانوناً آخر يعود إلى عام 2012، يجبر المنظمات، التي تستفيد من تمويل أجنبي ولها "نشاط سياسي"، على تسجيل نفسها تحت بند "عميل أجنبي".

ومذاك، جرى إعلان عدد من المنظمات "غير مرغوب فيها"، بالأخص تلك التابعة للقطب الأميركي جورج سوروس أو رجل الأعمال الروسي ميخائيل خودوروفسكي.