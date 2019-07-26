انتشال 62 جثة لمهاجرين غرق مركبهم قبالة سواحل ليبيا

انتشلت فرق الهلال الأحمر في ليبيا، اليوم الجمعة، جثث 62 مهاجراً غرق قارب كان يقلهم قبالة الساحل شرق طرابلس أمس الخميس.

وقال عبد المنعم أبو صبيع، المسؤول في الهلال الأحمر في مدينة "الخمس" الليبيبة "فرقنا قامت بانتشال 62 مهاجراً مساء أمس وحتى ظهر اليوم".

وأضاف أبو صبيع "الجثث لا تزال تطفو على الشاطئ بصورة مستمرة، ولا يمكن إحصاء العدد الكلي لها"، مؤكدا أن" العملية ستتواصل مساء الجمعة وربما غداً (السبت) لاستكمال عمليات انتشال جثث المهاجرين".

وأشار مصدر في المجلس البلدي لمدينة الخمس إلى أن السلطات المحلية قامت بجمع الجثث في مكان مؤقت، حتى يتم دفنها في وقت لاحق.

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وأوضح أن "إجراءات قانونية إضافة إلى تحديد مكان الدفن تعوق الإسراع في دفن جثث المهاجرين".

وغرق قارب خشبي كان يقل 250 مهاجراً شمال مدينة الخمس الساحلية (120 كلم شرق طرابلس أمس الخميس)، ما أدى إلى فقدان 115 مهاجراً مقابل إنقاذ 143 آخرين.

وقبل حادث الغرق الخميس، أفادت مفوضية اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية أن 426 شخصاً قضوا غرقاً على الأقل خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط منذ بداية العام.

ويتوجه المهاجرون من أفريقيا ودول أخرى إلى ليبيا سعياً لفرصة للتوجه إلى أوروبا.