كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستاذ تمويل: سياسات تركيا النقدية غير مستقرة وهو ما يقلل فرص الاستثمار هناك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الحكومات والدول تسعى لتقليل سعر الفائدة، لافتًا إلى أن تخفيض سعر الفائدة له عدة مزايا.

وأوضح "إبراهيم"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة، أن تخفيض سعر الفائدة؛ ينشط الاستثمار، يخلف فرص عمل، يزيد الإنتاج، يزيد الصادرات، ويقلل الواردات، والعديد من الأمور الأخرى.

وأكد أنه يجب أن تتسم السياسات النقدية بنوع من الاستقرار، لافتًا إلى أن تخفيض سعر الفائدة له أضرار عديدة إذا لم يتم على أسس سليمة، موضحًا أن السياسات النقدية في تركيا غير مستقرة وهو ما يقلل فرص الاستثمار هناك.

