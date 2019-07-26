إيران: مقتل ضابط بالحرس الثوري بنيران مسلحين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي ضابط في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، حتفه في اشتباكات مع مسلحين بمحافظة "كردستان" غربي البلاد، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال بيان صادر عن الحرس الثوري، إن اشتباكات وقعت بين قواته ومجموعة مسلحة، في ريف مدينة سرف أباد.

ولفت البيان إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل ضابط برتبة "ملازم" يعمل في الحرس الثوري.

كما أشار إلى تحييد العديد من عناصر المجموعة المسلحة، وضبط كميات كبيرة من السلاح والذخيرة، ولكن لم يذكر عددًا محددا.