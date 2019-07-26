العراق يعلن انتهاء المرحلة الثانية من عملية "إرادة النصر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق انتهاء المرحلة الثانية من "إرادة النصر"، التي أطلقت لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق شمال بغداد، والمناطق المحيطة بها التابعة لـ3 محافظات هي ديالى وصلاح الدين والأنبار.

وأصدرت قيادة العمليات المشتركة بيانا، الجمعة، جاء فيه "إن العملية تشارك فيها مختلف قطاعات وفروع القوات الأمنية العراقية، وبدعم من قوات التحالف ألقت القبض على 12 مطلوبا، واكتشفت 4 أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضاف البيان أن القوات عثرت أيضا على 4 صواريخ كاتيوشا، و28 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر أخرى، وأجرت القوة المشتركة 59 عملية جوية لدعم القوات البرية التي فتشت 89 قرية و87 بستانا و716 مترا مربعا".







و"إرادة النصر" عملية عسكرية بدأت القوات العراقية أولى مراحلها في 7 يوليو/تموز الجاري، للقضاء على بقايا تنظيم داعش الإرهابي في المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار، وصولا إلى الحدود مع سوريا.