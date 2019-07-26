انقلاب مركب يقل الرئيس الألماني السابق في البلطيق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انقلب مركب شراعي يقل الرئيس الألماني السابق يوأخيم جاوك، الجمعة، في ساحل مدينة فوستروف المطلة على بحر البلطيق.



وأكدت هيئة مكافحة الجريمة أن الرئيس السابق البالغ من العمر 79عاما جرى انتشاله من الماء، ولم يصب.

وقام قارب الإنقاذ "بارش" بانتشال جاوك، واستعانت السلطات في عملية الإنقاذ بقوات الإطفاء المحلية ومروحية، وأكدت الهيئة أن فرقة الحماية التابعة لجاوك كانت موجودة على الشاطئ.

وجاوك من مواليد مدينة روستوك الواقعة على بحر البلطيق، وشب في مدينة فوستروف، وشغل منصب رئاسة ألمانيا خلال الفترة من 2012 وحتى 2017.