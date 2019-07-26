القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكنت السلطات اليمنية، الجمعة، من ضبط شحنة مخدرات في محافظة البيضاء، وسط البلاد، وذلك قبل وصولها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وقالت وكالة "سبأ" الرسمية: إن قوات الأمن الخاصة بالبيضاء ضبطت كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر في نقطة "مخابي القردعي" بمنطقة قانية كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.
ووفقا للمصدر، فقد كانت الشحنة مخبأة في سيارة دفع رباعي، وذلك داخل برميل بنزين للتمويه.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط شحنات مخدرات، حيث تم ضبط مئات الكيلوجرامات من الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى المليشيا الحوثية"، وذلك في محافظات البيضاء والمهرة.
ومنذ بداية الانقلاب، تتاجر مليشيا الحوثي بتهريب المخدرات باعتباره مصدر دخل كبيرا لتمويل عملياتهم الإرهابية، بجانب تجارة السوق السوداء للمشتقات النفطية والمضاربة بالعملة.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات اليمنية تضبط شحنة مخدرات قبل وصولها للحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.