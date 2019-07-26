السلطات اليمنية تضبط شحنة مخدرات قبل وصولها للحوثيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكنت السلطات اليمنية، الجمعة، من ضبط شحنة مخدرات في محافظة البيضاء، وسط البلاد، وذلك قبل وصولها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وقالت وكالة "سبأ" الرسمية: إن قوات الأمن الخاصة بالبيضاء ضبطت كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر في نقطة "مخابي القردعي" بمنطقة قانية كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

ووفقا للمصدر، فقد كانت الشحنة مخبأة في سيارة دفع رباعي، وذلك داخل برميل بنزين للتمويه.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط شحنات مخدرات، حيث تم ضبط مئات الكيلوجرامات من الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى المليشيا الحوثية"، وذلك في محافظات البيضاء والمهرة.

ومنذ بداية الانقلاب، تتاجر مليشيا الحوثي بتهريب المخدرات باعتباره مصدر دخل كبيرا لتمويل عملياتهم الإرهابية، بجانب تجارة السوق السوداء للمشتقات النفطية والمضاربة بالعملة.