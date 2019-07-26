الان تتابع عاجل.. هزة أرضية تضرب وسط إيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 14 دقيقة - 10:13 م, 26 يوليو 2019 م التعليقات: 0 الخليج 365 - متابعات أفادت وسائل إعلام إيرانية، الجمعة، بأن هزة أرضية عنيفة ضربت محافظة يزد وسط إيران، دون مزيد من التفاصيل عن وجود ضحايا أو الخسائر.

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